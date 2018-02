OM : Marseille est prévenu, McCourt va arrêter les frais

Dans : OM, Ligue 1.

Devenu propriétaire de l’Olympique de Marseille pour 45 M€ en octobre 2016, Frank McCourt a jusqu’ici respecté ses engagements.

Dès son arrivée, l’homme d’affaires avait annoncé un investissement de 200 M€ pour relancer un club en difficulté. Quelques mois plus tard, on s’aperçoit que l’Américain a redonné des couleurs à l’OM. Pour commencer, McCourt a comblé un déficit estimé à 42 M€, avant de financer divers chantiers comme l’amélioration de la Commanderie. Le big boss a donc injecté 95 M€ dans le compte courant du club phocéen, tout cela sans compter les dépenses sur le marché des transferts. Selon L’Equipe, la facture totale s’élève pour le moment à 134 M€. Autant dire que l’enveloppe n’est plus aussi épaisse…

L’actuel troisième de Ligue 1 a donc tout intérêt à se qualifier pour la Ligue des Champions dont les recettes sont importantes. D’autant que le club peut s’attendre à une sanction de l’UEFA pour non-respect du fair-play financier. Quoi qu’il en soit, McCourt n’a pas prévu de changer son plan, il continuera d’investir sur des projets définis (Vélodrome, mercato…) jusqu’à fin 2019. Ensuite, le Bostonien compte bien faire des profits et peut-être même envisager la revente d’un club métamorphosé.