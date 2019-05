OM : Marseille est nul contre les gros, il a honte

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire à la surprise générale contre Lyon dimanche soir, Kevin Strootman n’a pas été le moins bon des Marseillais sur la pelouse du Stade Vélodrome. Mais l’international néerlandais n’a toujours pas justifié l’énorme investissement consenti par le club pour le recruter en provenance de l’AS Roma, l’été dernier. En revanche, le milieu de terrain marseillais est du genre à assumer ses responsabilités. Ainsi après la rencontre, il est revenu sur la saison chaotique de son équipe. En regrettant avec un brin de honte de n’avoir gagné contre aucun gros en L1.

« On doit faire mieux en tout. On veut toujours faire mieux, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire mieux, pourquoi l'équipe n'y arrive pas. On doit travailler et arrêter de parler. Nous sommes sur le terrain, c'est à nous d'agir, pas le coach ni la direction, mais nous. On fait les choses ensemble avec l'entraîneur et les dirigeants, mais ce sont les joueurs qui doivent faire la décision sur le terrain. Je comprends la colère des supporters, mais que puis-je leur dire ? Pardon ? Ok. Si vous voulez que je dise pardon, je le dis, mais ça ne changera rien. On doit faire le travail. Si vous connaissez le foot, vous savez qu'il faut gagner pour engranger de la confiance. Mais on a perdu tous les matches contre les gros cette saison, et ça, c'est la vérité » a confié un Kevin Strootman qui souhaite évidemment faire mieux sur un plan personnel. Mais aussi et surtout sur un plan collectif…