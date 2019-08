OM : Marseille est nul au mercato, Riolo en a la preuve

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

A son arrivée à Marseille en octobre 2016, Frank McCourt avait promis qu’il investirait au minimum 200 ME sur quatre ans.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le propriétaire américain de l’OM a tenu parole, réalisant des gros transferts et offrant à sa direction sportive des moyens considérables. Le souci pour Marseille, c’est que tout cet argent n’a sans doute pas été investi de la meilleure manière possible avec des flops importants comme Strootman ou Kostas Mitroglou. Pour Daniel Riolo, qui est tombé sur le classement des 10 plus gros transferts de l’histoire de Marseille, il est évident que le club phocéen s’est trompé à de trop nombreuses reprises.

« En marge de l’arrivée de Benedetto à l’OM, j’ai vu mardi un classement des plus gros transferts du club. Payet est numéro 1 avec une somme autour de 30 millions. Suivent Strootman, Caleta-Car. Puis dans le top 10, on trouve encore Mitroglou, Benedetto, Radonjic. 6 joueurs sur 10 ont été recrutés sous la présidence McCourt. Je trouve la lecture de ce classement terrible. Pourquoi ? Parce que je crois que l’appréciation qu’on a de l’OM, l’exigence autour du club, l’attente, la passion, l’image, ne sont finalement pas mesurés convenablement. Marseille est en réalité un club moyen » a balancé l’éditorialiste de RMC, pour qui le club phocéen a clairement dilapidé l’agent de Frank McCourt en moins de trois ans puisque de tels investissements auraient clairement dû permettre à Marseille d'accrocher au moins une fois le podium.