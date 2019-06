OM : Marseille est nul au mercato, Liverpool le prouve

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Souvent critiqué pour ses mauvais choix depuis deux ans, l’Olympique de Marseille n’aura pas le droit à l’erreur lors du prochain mercato.

Avec une enveloppe restreinte, Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas auront intérêt à être inspirés, sans quoi c’est une nouvelle saison difficile qui se présentera pour les Phocéens. Sur l’antenne de BFM TV, Eric Di Meco a profité de la finale de la Ligue des Champions pour tacler les recruteurs marseillais, en prenant un exemple concret, celui de Liverpool. Et pour cause, les Reds ont été, au contraire de l’OM, particulièrement inspirés en allant chercher des joueurs comme Robertson ou Mané avant que ceux-ci explosent aux yeux de l’Europe.

« Les joueurs de Liverpool, ils les ont récupérés et fabriqués. Les latéraux, c’est ce qui se fait de mieux aujourd’hui (Alexander-Arnold et Robertson). Et pourtant, ce n’est pas glamour. Si on propose Robertson à l’OM quand il est à Hull City il y a trois ans, je ne sais pas s’ils en veulent. Firmino à Hoffenheim et Mané à Southampton, il fallait les prendre. C’est une bonne leçon pour le foot actuel : ce n’est pas en empilant les vedettes que tu peux gagner la Ligue des champions » a relevé Eric Di Meco dans des propos rapportés par FootRadio.com. Aux recruteurs de l’OM de réussir leur mercato cet été afin de ne plus être victimes de ce genre d’attaque à l’avenir…