OM : Marseille en crise et OM Recyclage Project ? Il balance !

Dans : OM, Ligue 1.

La défaite de l'Olympique de Marseille à Nantes a remis de l'huile sur le feu concernant le réel niveau d'une formation phocéenne qui commence à sérieusement agacer ses supporters les plus acharnés. Et après le report du déplacement de ce week-end à Saint-Etienne, cela commence à balancer dur sur les dirigeants et l'entraîneur de l'OM. En direct sur RMC, Jonatan MacHardy a vidé son sac concernant la situation actuelle à l'Olympique de Marseille, et le journaliste de faire part de ses énormes craintes sur la suite du fameux OM Champions Project.

Pour Jonatan MacHardy, cette saison pourrait même sceller le destin de ce projet mis en place lors du rachat du club par Frank McCourt. « Je peux faire un énième avis tranché en cassant Rudi Garcia, surtout que là il a donné beaucoup de choses pour lui tailler un costard. Mais là, on peut tout de même constater que l’OM en est à six défaites en neuf matches, que le fond de jeu est inexistant, que le vestiaire bouillonne et c’est évident qu’il ne vit pas aussi bien que l’année dernière et qu’il y a de la tensions entre les joueurs. Est-ce qu’il y a une crise à Marseille ? Moi je pense qu’il y a un début de crise. Alors ce n’est pas la grosse crise parce que l’OM bénéficie d’une chose cette saison, c’est la faiblesse affligeante de la Ligue 1 cette année, c’est ce qui fait que Marseille est toujours au contact du podium malgré des prestations et des résultats qui ne sont pas au niveau. Ce que je vois c’est que c’est l’ensemble du projet qui est au bord du gouffre. Je ne dis pas qu’il est mort, mais cette saison-là elle va être charnière. Toutes les certitudes de l’an passé ont volé en éclats, la saison avait été belle parce que Rudi Garcia avait réussi à créer un vrai esprit de groupe, les joueurs étaient à 110%. Et là les joueurs sont à un vrai niveau, ils ont tous vieilli d’un an, la carotte de la Coupe du Monde avait joué un rôle. Cet effectif est en bout de course, j’ai beaucoup critiqué les choix faits par Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia au mercato, c’est devenu l’OM Recyclage Project (...) Il y a eu beaucoup d’argent dépense, mais pas très bien dépensé. On se pose des questions sur la stratégie, je suis par exemple un peu inquiet pour Strootman alors qu’on était tous contents de le voir venir en Ligue 1 sans voir ce qu’il avait fait ses matchs récents (...) Si cette saison tu n’as pas la Ligue des champions, je pense que tu vas stagner d’une façon fatale pour le projet », prévient Jonatan MacHardy, qui a du mal à voir comment l'Olympique de Marseille peut s'en sortir si sportivement les choses ne changent pas radicalement.