OM : Marseille écrase la L1, Pierre Ménès est épaté !

Mardi soir, l’Olympique de Marseille a enchaîné un cinquième succès de rang en Ligue 1 sur la pelouse du SCO d’Angers (2-0) grâce à des buts de Payet et de Sanson.

Cet OM, au fond du trou après les défaites face au PSG en Ligue 1 puis à Monaco en Coupe de la Ligue, est décidément surprenant. Sous la houlette de son séduisant manager André Villas-Boas, le club phocéen a retrouvé le sourire, et est devenu au fil des journées un sérieux prétendant au podium. Sur son blog, Pierre Ménès a tiré un grand coup de chapeau aux partenaires de Steve Mandanda pour leur première partie de saison bluffante, avec déjà 31 points engrangés en 16 journées.

« L’OM a joué un match assez étrange au niveau des choix tactiques mais des choix qui se sont avérés payants puisqu’on était en train de noter qu’Angers avait 72% de possession de balle quand Sakaï a obtenu le penalty du 2-0, les Olympiens ayant déjà ouvert le score sur un coup-franc rapidement joué par Payet pour Sanson qui avait profité de l’apathie de la défense angevine pour se retrouver en duel face à Butelle et bien croiser sa frappe (…) L’OM a ensuite géré son avance après le repos pour aller signer sa 5e victoire consécutive, ce qui ne lui était plus arrivé depuis cinq ans. Et sans vraiment forcer, en plus. On sent que cette équipe, qui on le sait n’a pas un effectif pléthorique, parvient à gérer ses efforts. Cela commence à devenir sérieux et en cas de victoire dimanche contre Bordeaux, cela commencerait même à devenir très sérieux » a commenté Pierre Ménès, qui attend désormais avec impatience le match OM-Bordeaux de dimanche, qui aura valeur de choc au Vélodrome.