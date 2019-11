OM : Marseille doit taper l’OL pour oublier le PSG, il fixe les règles !

Dans : OM.

Samedi après-midi, l’Olympique de Marseille s’est imposé au courage face à Lille au Stade Vélodrome (2-1). Un succès globalement convaincant à confirmer dimanche contre un autre adversaire de taille, à savoir Lyon.

En cas de victoire, les hommes d’André Villas-Boas s’installeraient totalement sur le podium de la Ligue 1. Surtout, un succès permettrait aux supporters olympiens d’oublier l’humiliation subie contre le Paris Saint-Germain il y a une semaine au Parc des Princes (4-0). Pour René Malleville, lequel s’est exprimé à ce sujet dans sa chronique pour Le Phocéen, il est absolument évident que tout serait pardonné aux partenaires de Dimitri Payet en cas de double victoire face à Lille puis Lyon dans l’entre d’un Vélodrome qui ne demande qu’à s’enflammer pour son équipe.

« On a enfin gagné. On a retrouvé un vrai état d’esprit. Si on avait joué comme ça contre Monaco, on gagnait. Rongier a été éclatant. Kamara au milieu, je me demande s’il n’a pas trouvé sa vraie place. Ce milieu de terrain Rongier-Kamara-Sanson m’a donné satisfaction. Il y avait une ambiance de folie. On est content. Il faut noter le retour aussi d’Alvaro. Caletar-Car me fait me caguer dessus. Il va falloir avoir la même attitude contre Lyon. On a intérêt à faire attention. Si on bat Lyon, on oubliera plus facilement Paris et Monaco » a confié le supporter emblématique de l’OM dans des propos récoltés par FootRadio.com. Rudi Garcia et l’OL sont prévenus…