OM : Marseille doit larguer les vieux, il supplie Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a enchaîné deux victoires consécutives et les sourires sont de retour du côté des joueurs, du staff et des supporters de l'OM. Même s'il ne faut pas s'emballer, ce petit rayon de soleil fait du bien, et notamment à René Malleville, dont la fureur étant grande depuis plusieurs semaines. Mais pour l'emblématique fan de l'Olympique de Marseille, les motifs de retrouver le moral sont nombreux, surtout si Rudi Garcia décide de suivre ses conseils.

Sur Le Phocéen, René Malleville donne en effet ses consignes au coach de l'OM. « Quand j’ai vu la compo de Garcia contre Dijon, avec Balotelli et Thauvin devant, je me suis dit : ‘Il a encore pété un câble’. Mais quand Thauvin a été remis à sa place, on a vu le vrai Thauvin. Et Germain à côté de Balotelli, c’était bien. Je suis satisfait de cette charnière centrale, Caleta-Car avec Kamara. Il commence à y avoir une certaine cohésion. Kamara a peut-être été le meilleur. Le petit Lopez, bien aussi. Je n’ai pas vu un grand match, mais on a gagné avec deux très beaux buts. Ocampos, j’adore ce joueur, il faut compter sur lui à l’avenir. Mandanda, on sent que c’est fini, il est au bout du rouleau. Il va quand même falloir penser à ce poste important pour la saison prochaine. Soyons contents, il va falloir enclencher une troisième victoire contre Amiens, et on sera bien en place. On s’aperçoit finalement qu’il va falloir compter sur nos jeunes. Il faut commencer à poser une équipe pour l’avenir. Rolando, Amavi, c’est fini, par exemple… Faisons confiance aux jeunes ! », réclame le supporter marseillais, farouche défenseur de la carte jeune à l'OM.