OM : Marseille dans le coup pour cette énorme recrue

Désormais fixé sur ses possibilités de recrutement, l’OM va pouvoir s’attaquer franchement au recrutement.

Et même si le club phocéen a manqué d’un cheveu la qualification pour la Ligue des Champions, cela ne l’empêche pas de débuter de manière ambitieuse. Des contacts ont été noués avec Yaya Touré il y a quelques semaines, tandis que l’équipe dirigeante rêve de faire venir Mario Balotelli, et avance en ce sens. A l’animation offensive, l’OM est désormais cité comme l’une des possibles destinations de Mario Götze.

Le « Golden Boy » de l’Allemagne, auteur du but victorieux en finale de la Coupe du Monde au Brésil en 2014, n’a jamais réussi à répondre aux attentes avec le Bayern Munich. Son retour à Dortmund n’a pas non plus été transcendant et le club de la Ruhr envisage de le laisser partir pour une somme comprise entre 20 et 25 ME. A ce tarif, Sky Sports annonce ainsi que l’OM est sur les rangs, tout comme Arsenal, Everton, West Ham et Valence. Du beau monde qui pourra certainement offrir un copieux salaire à l’international allemand, désireux de rebondir après avoir été sorti de la liste des 23 pour la Coupe du monde en Russie.