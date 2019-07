OM : Marseille creuse la piste Janssen au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 2.

Ayant la farouche volonté de se renforcer en attaque cet été durant le mercato, l’Olympique de Marseille explore plusieurs pistes.

Dario Benedetto est suivi, tout comme l’international russe Artem Dzyuba. Néanmoins, ces deux dossiers ne seront pas simples à boucler pour Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud, qui sondent actuellement le marché afin de voir si d’autres opportunités moins onéreuses existent. Et selon les informations du compte @benben_onlyOM, un insider très bien informé en ce début de mercato à Marseille, la piste Vincent Janssen pourrait prendre de l’ampleur au cours des prochaines heures.

« 2 attaquants ont été proposés à l’OM, Vincent Janssen et Britt Assombalonga. Profils étudiés en interne » indique le Twittos. Une information confirmée par d’autres insiders marseillais sur les réseaux sociaux. Il se murmure même que l’international danois, très peu utilisé par Mauricio Pochettino sur les deux dernières saisons à Tottenham, est la piste la plus sérieuse de l’Olympique de Marseille en attaque. Reste à voir comment le club provençal tentera de s’y prendre pour attirer le buteur de 25 ans : via un transfert sec, ou par l’intermédiaire d’un prêt.

