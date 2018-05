OM : Marseille, cet ancien crack de L1 s'y voit déjà au mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Transféré à Southampton contre 19ME en 2016, Sofiane Boufal n’est pas parvenu à s’imposer en Premier League. La preuve, l’ancien attaquant du LOSC n’a inscrit que 2 buts en Angleterre cette saison. Un bien faible bilan par rapport à sa dernière année lilloise puisque le natif de Paris avait crevé l’écran en Ligue 1 avec 11 buts et 4 passes décisives. Autant dire que cet été, Sofiane Boufal devra faire le bon choix pour relancer sa carrière. Et comme Cabella, Thauvin ou Ntep avant lui, celui qui s’était révélé avec Angers en Ligue 2 pourrait prendre la décision de revenir en Ligue 1.

Interrogé par un éventuel transfert à Marseille sur SFR Sport, Sofiane Boufal a ouvert en grand la porte à une arrivée dans la cité phocéenne. « Un retour en France m’intéresserait beaucoup. Un bon club en France qui joue l’Europe, bien sûr que je serais intéressé pour venir. C’est un championnat que je connais, la langue je la connais et je suis né en France. L’OM ça reste un très grand club. Cette année ils vont en finale de la coupe d’Europe. Avec l’engouement qu’il y a autour de ce club, le public, le stade et le coach, bien sûr que l’OM m’intéresse et si l’OM est intéressé, pourquoi ne pas signer à l’OM » a confié Sofiane Boufal, convaincu qu’un retour dans le championnat de France pourrait relancer sa carrière cet été. Reste à savoir si les dirigeants olympiens donneront suite à cet appel du pied…