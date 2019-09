OM : Marseille cartonne, Riolo plébiscite deux hommes

Dans : OM, Ligue 1.

Fort d’un troisième succès lors des trois dernières journées, l’Olympique de Marseille continue sa remontée au classement et se retrouve désormais à égalité de points avec le deuxième. Assurément, il y a du mieux dans le jeu de Marseille, vainqueur de Monaco dimanche soir à Louis II (3-4). Homme providentiel des dernières semaines, Dario Benedetto a remis ça en inscrivant un magnifique doublé. Devant une telle performance, Daniel Riolo ne pouvait que féliciter l’attaquant argentin, mais pas seulement. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a également loué les mérites d’André Villas-Boas, lequel pose doucement mais surement sa patte sur cette équipe marseillaise. La preuve avec le choix risqué mais payant d’aligner Valère Germain au poste d’ailier droit.

Benedetto et Villas-Boas au top

« La réaction de l’OM est quand même à souligner. Il y a des trucs qui ont changé dans cette équipe. D’abord, on sent qu’il y a un esprit de revanche chez beaucoup de joueurs. Villas-Boas a réussi à passer l’idée que Marseille n’était pas une équipe victime et qu’elle avait envie de jouer, même si l’équilibre est précaire. Je trouve que l’OM est dans une dynamique très positive, cela ne peut que progresser. Si même Jordan Amavi progresse… c’est champagne ! Et puis ce soir tu vois que Germain est mieux quand il joue avec un autre attaquant, que ça libère Payet qui a plus de place pour s’exprimer, etc. C’est peut-être ça le plan de Villas-Boas. Ils vont gagner beaucoup cette saison Marseille s’ils continuent à jouer de cette façon. Et puis Benedetto, c’est parfait, c’est la bonne recrue, j’aime beaucoup. C’est un vrai buteur, il se bat, il a du caractère » a apprécié Daniel Riolo, convaincu par l’Olympique de Marseille après ce probant succès en Principauté.