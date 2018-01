OM : Marseille carbure, et c'est pas fini prévient Thauvin

Dans : OM, Ligue 1.

Florian Thauvin, attaquant de l'OM, après la victoire à Rennes (3-0) : « C'est bien de repartir par une belle victoire comme ça. Aujourd'hui, on gagne avec la manière en plus. On a bien travaillé, ça se voit sur le terrain. J'espère qu'on pourra continuer sur ce rythme et même faire mieux jusqu'en fin de saison. Il ne faut pas s'enflammer quand même. On a un très bon effectif avec de super joueurs, tout le monde joue le jeu à fond. Il y a un bon état d'esprit dans ce groupe, mais on est calme. On garde notre ligne de conduite, on essayera de faire notre maximum d'ici la fin de saison. Mon lob en fin de match sur la barre ? J'ai voulu marquer, j'avais vu depuis le début de match que Koubek était avancé. J'ai manqué de réussite, ça fait partie du jeu, c'est comme ça », a-t-il déclaré sur Canal+.