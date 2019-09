OM : Marseille battra Rennes, Pierre Ménès se lance

Dans : OM, Ligue 1, Rennes.

Ce dimanche soir, en conclusion de la 8e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille recevra le Stade Rennais dans un classique de la Ligue 1. A cette occasion, l'OM devra se passer de quatre titulaires et pour Pierre Ménès cela va évidemment peser sur le scénario de cette rencontre. Mais le consultant de Canal+ estime que l'équipe d'André Villas-Boas devrait venir à bout d'une formation bretonne très peu efficace offensivement. Et Pierre Ménès de justifier sa relative confiance pour l'Olympique de Marseille dans cette opposition.

« L’affiche OM-Rennes est pas mal sauf que, évidemment, Marseille est lourdement handicapé avec les blessures d’Alvaro et de Thauvin, la suspension de Kamara et de Payet. On a vu combien c’était difficile pour eux en seconde période à Dijon. Sans Mandanda et le poteau, ils auraient perdu à Dijon, ce qui est quand même assez inquiétant. Mais quand on sait que Marseille a déjà un effectif très court, c’est sûr que s’il leur manque 4 titulaires contre Rennes, ça complique les choses. Peut-être que justement dans ce match, on va enfin voir Valentin Rongier à l’oeuvre (...) Rennes a l’habitude de faire des misères à Marseille au Vélodrome, mais est assez faible en attaque. Je mise sur une courte victoire de l’OM à l’énergie », annonce Pierre Ménès. Les supporters de Marseille doivent espérer la même chose.