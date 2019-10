OM : Marseille active une piste So British au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

L’Olympique de Marseille ne recrutera pas au mercato. Le message est clair, limpide, et il a été envoyé par André Villas-Boas en personne au début du mois d’octobre sur l’antenne de France 3. Lucide, le Portugais sait que l’OM est surveillé par l’UEFA via le fair-play financier, et qu’il sera difficile pour ne pas dire impossible de procéder à des retouches de l’effectif au mois de janvier. Néanmoins, les dirigeants explorent des pistes à moindre coût avec des joueurs en Afrique ou dans les divisions inférieures. Ainsi, selon les informations du Daily Mail, une piste en D2 anglaise est active.

Le média britannique affirme que l’Olympique de Marseille est très intéressé par le profil de l’international U20 anglais de West Bromwich Albion, Nathan Ferguson. En fin de contrat en juin prochain, le joueur pourrait faire ses valises pour seulement 485.500 euros, somme correspondante aux indemnités de formations de Ferguson. Une belle opportunité à saisir sur le marché des transferts pour l’Olympique de Marseille. Problème : le talent du jeune Anglais n’a pas échappé aux cadors européens. Et notamment à des équipes réputées pour ne pas se tromper dans le choix de ses défenseurs, à savoir la Juventus Turin et l’Atlético de Madrid… Reste maintenant à voir si l’OM parviendra à rafler la mise.