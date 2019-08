OM : Marseille active une piste mercato à 15 ME en défense !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a livré un match très correct face à Naples, ne s’inclinant que d’un petit but au Stade Vélodrome.

Néanmoins, certains secteurs de jeu demeurent inquiétants. On pense bien évidemment à l’attaque, où Valère Germain était carrément remplaçant avec un Dimitri Payet en faux numéro neuf, en attendant la venue de Dario Benedetto. Egalement en difficulté l’an passé, Jordan Amavi a de nouveau éprouvé de grosses difficultés. Plus que jamais, il semble urgent pour Andoni Zubizarreta de recruter un concurrent à l’ancien défenseur d’Aston Villa.

Dans cette optique, Marseille piste le prometteur Juan Miranda du FC Barcelone. Mais selon La Provence, une piste d’un prestige supérieur a été activée. Et cela risque de surprendre puisqu’elle mène à Ryan Sessegnon, également dans le viseur de Tottenham. « Ce dernier veut quitter Fulham, relégué. Pour l'instant, il donne sa priorité à la Premier League et Tottenham aimerait racheter sa dernière année de contrat. Mais le marché anglais ferme ses portes jeudi et l'OM serait en embuscade. Si le club londonien en veut 20 millions, l'OM serait disposé à aller jusqu'à 15 » indique le média marseillais, pour qui Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta sont prêts à poser un gros chèque sur la table pour s’offrir l’Anglais de 19 ans. A n’en pas douter, il s’agirait d’un énorme coup sur le marché français.