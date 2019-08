OM : Marseille accrochera le podium, pour lui c’est certain

Dans : OM, Ligue 1.

Ce vendredi soir, c’est le grand retour de la Ligue 1 avec l’affiche Monaco-Lyon pour ouvrir le bal. Comme chaque année à cette période, supporters et observateurs imaginent quel sera le classement final et notamment qui composera le podium. Assurément, le PSG y figurera mais derrière, et sauf catastrophe industrielle, Lyon aussi. Mais alors que derrière c'est ouvert avec l'ASSE, Lille ou encore Rennes, Marseille tient la corde pour le troisième siège selon Elie Baup.

« Pour la première place, ça ne changera pas. Avec des recrues et un rééquilibrage au milieu de terrain, le PSG va finir d'asseoir son groupe. Ensuite, il y a Lyon, qui part sur un cycle avec un nouvel encadrement technique et des joueurs neufs, Mendes, Andersen, etc. Même s'il y a des départs, le groupe reste. Enfin, Marseille présentera peut-être un côté revanchard. Des joueurs avec l'envie d'effacer la saison dernière et un nouvel entraîneur peuvent créer une dynamique positive. Tout dépend de la manière dont ça va démarrer. Voilà pour le trio de tête » a indiqué au Parisien le consultant de beIN SPORTS, persuadé que Marseille ales armes pour s’installer sur le podium de la Ligue 1 cette saison.