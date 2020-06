OM : Marseille à la bourre pour payer des transferts ?

Dans : OM.

Le mercato a officiellement ouvert ses portes en France et l’Olympique de Marseille n’a toujours pas de directeur général du football.

La situation commence à devenir préoccupante dans la cité phocéenne, où la signature d’Olivier Pickeu semblait en bonne voie il y a quelques jours avant de se refroidir nettement. Résultat, c’est sans réel directeur sportif ou dirigeant en charge du mercato que l’OM débute cette période durant laquelle les transferts sont autorisés entre clubs français. Et tandis qu’un éventuel accord avec Rennes a été évoqué par Canal + pour le transfert de Mbaye Niang, le son de cloche est bien différent du côté du journaliste Manu Lonjon.

Via son compte Twitter, l’insider a notamment indiqué qu’il était possible que l’OM accuse un léger retard dans les paiements des transferts de Valentin Rongier et de Dario Benedetto. « Il y a zéro suspense. Je n’ai pas la même info comme quoi il y a un accord Rennes/ Marseille (ndlr : à 20 ME pour Mbaye Niang). J’ai même parlé dans mon Live de possibles retards sur les traites dues pour Benedetto et Rongier » a lâché le journaliste. Des informations extrêmement inquiétantes quand on sait que l’UEFA est sans pitié avec les clubs accusant des retards de paiement en ce qui concerne les transferts ou les salaires des joueurs. Trabzonspor en a fait l’amère expérience puisque le club turc, qui ne payait plus en temps et en heure ses joueurs, a été exclu des compétitions européennes par le fair-play financier. Une menace de plus en plus importante semble donc planer au-dessus de la tête de Jacques-Henri Eyraud et de l’Olympique de Marseille.