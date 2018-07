OM : Balotelli toujours Niçois, Zubizarreta assure qu'il n'y peut rien

Dans : OM, Mercato.

Après l’annonce du transfert de Duje Caleta-Car ce vendredi, l’Olympique de Marseille a présenté sa première recrue estivale.

L’occasion pour le club phocéen de faire le point sur une autre signature attendue, celle de l’attaquant Mario Balotelli. Pour le moment, on en est encore loin puisque l’Italien, aperçu à la Commanderie le 8 juillet dernier, doit s’entendre avec l’OGC Nice concernant le montant de son bon de sortie. De son côté, l’OM attend le feu vert de l’agent Mino Raiola pour transmettre sa proposition. D’où l’analyse d’Andoni Zubizarreta qui assure que la direction olympienne ne peut rien faire de plus à l’heure actuelle.

« On essaye de trouver des solutions avec Nice et le joueur, c'est un dossier "original", pas un dossier normal. On a mis sur la table toutes les pièces qu'on pouvait, pour avancer. Toutes les décisions ne nous appartiennent pas », a expliqué le directeur sportif de l’OM, qui a aussi rassuré les supporters après les 17 M€ dépensés pour le défenseur central croate. « Le prix de Caleta-Car n'influence pas le mercato de l'OM, a-t-il confié. Nous avons toujours les mêmes objectifs sur les mêmes dossiers. » Et notamment celui de Balotelli, toujours en stand-by.