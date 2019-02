OM : Marseille a été nul, ces notes sont sans pitié

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a décidément beaucoup de mal à se sortir du trou noir dans lequel le club phocéen est plongé depuis plusieurs mois. La victoire acquise à Caen il y a deux semaines n'a pas du tout relancé l'OM et les défaites s'enchaînent, repoussant Marseille de plus en plus loin du podium. Au lendemain de la grosse désillusion vécue par Steve Mandanda et ses coéquipiers à Reims, même Le Phocéen, qui n'est pas un média anti-OM, fait une lecture très négative de ce que l'on a vu à Delaune.

Pour Romain Canuti, certains joueurs de l'Olympique de Marseille touchent encore une fois le fond. « Rolando ? 2/10. Ça fait un petit moment que la bonne période s’est estompée pour le Portugais. Illustration avec ce deuxième but, où il est totalement coupable, tout d’abord avec une relance foirée, une tête contrée par un de ses coéquipiers, et une charrette incroyable derrière pour essayer de rattraper Suk qui marque sur son premier ballon. Ça commence à faire beaucoup… Sarr ? 2,5/10. Ok, Sakai va revenir de la Coupe d’Asie. Mais il ne va pas non plus se démultiplier pour couvrir tous les postes de la défense, car s’il y avait déjà un besoin à gauche, il y a aussi un besoin à droite. Sarr a été très lâche sur le marquage de Cafaro sur l’ouverture du score de Reims. Et puis sur le reste de la partie, défensivement, c’était très laxiste. Sanson ? 3/10. Plus haut que Lopez et Strootman, il a passé une très mauvaise soirée. Avec beaucoup de combat, mais énormément de déchet. Il doit faire mieux avant de parler du poste auquel il est le plus efficace. Ocampos ? 3,5/10. Il manque de technique. Il aurait pu sauver son match avec une frappe en fin de match », constate le journaliste du Phocéen, dépité par ce qu'il a vu de l'OM contre Reims.