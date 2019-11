OM : Marseille a 15 jours pour corriger ce bug XXL

Dans : OM.

Dimanche soir, Marseille s’est imposé au Vélodrome face à Lyon (2-1). Mais les hommes de Villas-Boas se sont fait peur en relançant les Gones sur une erreur du duo Alvaro-Mandanda…

A l’image de l’action de Boubacar Kamara face à Mauro Icardi lors du match PSG-OM, Alvaro Gonzalez s’est baissé, pensant que Steve Mandanda lui avait ordonné de laisser le ballon. Ce n’était pas le cas, et Moussa Dembélé en a profité pour inscrire le but de la réduction du score en faveur de l’Olympique Lyonnais. Un bug qu’il va falloir vite corriger durant la trêve internationale pour André Villas-Boas, comme le technicien portugais l’a indiqué en conférence de presse après la victoire face aux Gones au Stade Vélodrome.

« Le problème, c’est quand tu penses contrôler un match et que tu prends un but sur rien. J’ai parlé avec Alvaro, il a entendu Mandanda qui lui demandait de dégager le ballon mais il a compris qu’il fallait laisser le ballon. C’est un manque de compréhension qu’on a déjà connu un peu à Paris (sur le but d’Icardi). C’est dommage parce qu’on a bien contrôlé le match. On n’a pas baissé d’intensité, on a tout bien fait aujourd’hui, même quand on était à 10. C’est un match sans-faute » a souligné André Villas-Boas, pour qui la prestation de son équipe était parfaite face à Lyon. A l’exception donc de cette action que Marseille travaillera certainement à l’entraînement durant cette trêve…