OM : Mario Balotelli titulaire, un choix qui rend fou Luis Fernandez !

Dans : OM, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique de Marseille réclamaient la titularisation de Mario Balotelli contre Reims, et Rudi Garcia a entendu le message puisqu'il a décidé de mettre l'attaquant italien dans son onze de départ samedi soir. Un choix raté puisque Super Mario n'a pas brillé, laissant sa place à Valère Germain en milieu de seconde période compte tenu d'une forme physique encore à améliorer. Pour Luis Fernandez, si Mario Balotelli a été aussi terne avec l'OM contre Reims, c'est probablement parce que le choix de l'aligner comme titulaire était une erreur, rien n'étant fait pour donner du soutien à l'attaquant transalpin, qui sortait en plus d'une angine.

« Mario Balotelli avait bien fini match contre Lille la semaine dernière, mais même s’il était titulaire contre Reims j’ai été déçu car je pensais qu’il pouvait être associé avec Valère Germain ou Clinton Njie. Mais là il était clairement beaucoup trop seul à mon goût au début de la rencontre (...) En plus s’il a eu une angine en début de semaine, il ne fallait pas le faire débuter, et essayer de le faire rentrer en fin de match comme contre Lille. Là, il aurait apporté par son agressivité, sa force, sa puissance, alors que là on a senti que Marseille ne l’avait pas mis dans de bonnes dispositions pour s’exprimer. C’est un non match, une performance ratée de Mario Balotelli, on ne l’a pas vu », constate, ce dimanche sur BeInSports, Luis Fernandez, pourtant enthousiaste lorsque l'Olympique de Marseille s'est offert l'attaquant de Nice.