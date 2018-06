OM : Manolas à l'OM c'est impossible, la preuve par trois

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En quête d’un renfort en défense centrale en vue de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille cible Kostas Manolas, comme indiqué par Foot Mercato il y a plusieurs jours. L’international grec apprécie Rudi Garcia, mais la non-qualification de l’OM pour la Ligue des Champions compromet grandement les chances du club phocéen dans le dossier du défenseur de 27 ans. Surtout que d’autres obstacles viennent s’ajouter à cela selon les informations du 10 Sport.

Une grosse clause, un gros salaire et un gros concurrent...

Pour céder son défenseur au mercato, la Roma réclamerait le versement de sa clause libératoire cet été, à savoir 36ME. Une somme sans doute bien trop importante pour l’Olympique de Marseille. De plus, le salaire du joueur est estimé à 4ME par le média. « Autant d'éléments qui paraissent aujourd'hui hors de portée des finances de l'Olympique de Marseille ». De plus, Kostas Manolas aurait été proposé au FC Barcelone au cours des dernières heures selon la presse italienne. Si le Barça n’a pas fait du Grec une priorité, des discussions seraient engagées. Autant dire que l’OM (et l’OL, qui semblait également intéressé) peuvent dire adieu à cette piste de prestige…