OM : Mandanda revient, il est indispensable aux Bleus

Cet été, l’Olympique de Marseille a retrouvé un Steve Mandanda totalement transfiguré, aussi bien sur le plan physique que mental. Il faut dire que le capitaine olympien s’est donné les moyens de revenir à son meilleur niveau, en profitant notamment de ses vacances pour effectuer une cure à Merano en Italie. Le résultat est payant puisque l’international tricolore a été rappelé par Didier Deschamps en Equipe de France, après deux rassemblements durant lesquels Mike Maignan lui était préféré. Au final, ce choix de Didier Deschamps n’a rien de bien surprenant selon L’Equipe.

Car pour le quotidien national, Steve Mandanda est un véritable taulier de cette Equipe de France version Didier Deschamps. En Russie par exemple, le capitaine de l’OM a eu un rôle prépondérant dans le vestiaire des Bleus, où son influence positive sur la nouvelle génération a été considérable. Par ailleurs, Didier Deschamps n’a jamais rompu le contact avec son gardien. Il l’avait notamment appelé en mai, lorsqu’il a pris la décision de ne pas le sélectionner tandis que Guy Stéphan s’était déplacé en personne pour rencontrer Steve Mandanda au mois de juin. En interne, le gardien de Marseille fait l’unanimité et son rôle de leader est reconnu. Il est donc tout-à-fait logique qu’il revienne dans le groupe. Et en plus avec un statut de n°1 suite à la blessure de Lloris ce week-end.