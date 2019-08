OM : Mandanda retrouve la forme, son mercato est chamboulé

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

De retour au top de sa forme après une cure à Merano en Italie durant l’été, Steve Mandanda revit à l’Olympique de Marseille. Avec 10 kilos de moins et un moral regonflé grâce au choix d’André Villas-Boas, qui a décidé de lui confier le brassard de capitaine cette saison, l’international tricolore est déterminé à retrouver son meilleur niveau. Et pour le motiver encore un peu plus, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont décidé de lui témoigner leur confiance de la manière la plus concrète possible.

En effet, L’Equipe affirme en ce début de semaine que Steve Mandanda, qui devait initialement être en fin de contrat à l’issue de la saison 2019-2020, a vu son bail automatiquement prolongé d’une saison supplémentaire. Une option a en réalité été activée par l’état-major phocéen, ce qui signifie que le champion du monde est désormais lié à son club de cœur jusqu’en juin 2021. Une nouvelle qui peut paraître positive au premier abord, à condition évidemment que Steve Mandanda retrouve son réel niveau, et ne vive pas une seconde saison délicate dans la cité phocéenne. Car pour rappel, c’est un salaire mensuel de plus de 300.000 euros que touche l’ancien portier de Crystal Palace en Provence.