OM : Mandanda ne voit pas l'OM sur le podium, et il a bien raison

Dans : OM, Ligue 1.

Après un début de saison très inquiétant, l’Olympique de Marseille s’est remis la tête à l’endroit avec deux victoires de rang contre Nice et Saint-Etienne.

De quoi retrouver un peu d’ambition au lancement de cette saison ? Pas forcément pour Steve Mandanda, qui se veut très mesuré quand il annonce les objectifs de son équipe. « Le podium ? Ça va être compliqué, mais à Marseille, on doit être ambitieux et donner le maximum pour que le club soit le plus haut possible. L'an dernier, nous avons failli, nous devons donc avoir des objectifs élevés, mais ce sera dur », a prévenu dans La Provence le portier de l’OM, pas persuadé que son équipe a les moyens de se mêler à la lutte pour le podium avec le PSG, Lyon, et Monaco, Lille ou autre derrière. Un brin pessimiste, le champion du monde ? Pas pour Dominique Grimault.

« Il n’est pas dans la com’, il est dans une connaissance très objective de cette équipe et plus généralement de ce club qu’il connaît parfaitement. Donc là-dessus, il est très réaliste », a souligné le consultant de La Chaine L’Equipe, pour qui Mandanda n’a pas lâché cette petite phrase pour retirer de la pression à ses coéquipiers, mais bien pour expliquer que l'OM serait juste pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine.