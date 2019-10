OM : Mandanda n'utilise pas l'arbitre pour trouver une excuse

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille est tombé de haut vendredi soir à Amiens, et les dégâts au classement pourraient se ressentir rapidement. Mais si certains voulaient se cacher derrière l'excuse d'une éventuelle erreur de l'arbitre pour expliquer cette claque prise au stade de la Licorne, ce n'est pas le cas de Steve Mandanda. Pour le gardien de but et capitaine de l'OM, il est évident que l'heure est déjà venue de resserrer quelques boulons dans le vestiaire marseillais, sous peine de connaître d'autres désillusions.

Et Steve Mandanda de faire une analyse lucide et courageuse de cette défaite de l'Olympique de Marseille à Amiens. « C'est une grosse déception parce qu'on perd. On fait beaucoup d'erreurs, on ne concrétise pas le peu d'occasions qu'on peut avoir. On ne mérite pas forcément de gagner. L'arbitrage? Il y a des situations que je pense quasi identiques mais deux décisions différentes. Mais on ne peut pas non plus se cacher derrière ça. Il y a plusieurs choses qu'on n'a pas maîtrisées et on perd. On l'avait dit que ce serait une saison vraiment difficile. En plus on a beaucoup d'absents et ça se voit. Mais on ne peut pas se cacher derrière ça. A part travailler, travailler, travailler, il n'y a que ça qu'il nous reste à faire. Dans le vestiaire, il y a de la déception. Et il y a une remise en question à avoir sur pas mal de choses. Parce que quand on n'est pas capables de gagner ces matchs-là, c'est qu'on ne fait pas tout bien », a confié le gardien de but de l'OM, qui va désormais retrouver l'équipe de France, et se changer un peu les idées, même si forcément ce résultat va lui tarauder l'esprit.