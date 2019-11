OM : Mandanda était trop gros pour le foot, c'est lui qui le dit

Dans : OM.

Cet été, Steve Mandanda a suivi une cure d’amincissement à Merano en Italie. Depuis, il a retrouvé son meilleur niveau avec l’Olympique de Marseille.

Un retour en forme qui lui a également permis de regoûter aux joies de l’Equipe de France, où il est provisoirement le n°1 à la suite de la grave blessure au coude de l’habituel titulaire et capitaine, Hugo Lloris. En conférence de presse avant le match contre la Moldavie jeudi au Stade de France, le capitaine de l’OM est revenu sur sa méforme de la saison dernière. En indiquant notamment qu’il ne pouvait plus effectuer correctement certains exercices à l’entraînement, ce qui lui a servi de déclic pour effectuer cette cure, retrouver la forme, et redevenir le phénomène que Marseille a découvert il y a des années.

« Ce n’est pas une décision qui a été prise en juin, je l’avais prise bien avant. Par rapport aux matchs, par rapport aux enchaînements, il y avait des choses que je ne pouvais pas faire. Ça a été un élément déclencheur » a indiqué le capitaine marseillais avant de poursuivre. « Derrière il y a eu cette non-sélection (en juin). C'était difficile au départ, mais en même temps ça m’a permis de souffler, et d’avoir un mois de vacances, chose que je n’avais pas connue depuis pas mal de temps. Pendant ces vacances j’ai pu m’aérer l’esprit, et puis travailler aussi, pour revenir dans les meilleures conditions physiques et mentales. Aujourd’hui ça me donne raison, c’est bien ». Et maintenant, Steve Mandanda est de retour, à 34 ans, à une forme optimale. Tant mieux pour l’OM et pour les Bleus…