OM : Mandanda et Amavi éjectés face à la Lazio

Quasiment éliminé de l’Europa League, Marseille va surtout tenter de redresser la barre après sa mauvaise série, ce jeudi face à la Lazio.

Les mauvais résultats s’enchainent, et de l’avis général, c’est surtout l’attitude des joueurs qui agace. Les Olympiens ne sont plus aussi déterminés et volontaires que la saison passée, et les conséquences sont immédiates. Très mécontent du non-match livré par ses troupes à Montpellier, Rudi Garcia a comme promis décidé de trancher dans le vif. Repos forcé ou décision sportive, c’est pour le moment difficile à dire, mais Steve Mandanda et Jordan Amavi seront mis de côté pour le match face à la Lazio Rome. Le gardien marseillais n’a plus la même réussite, ni la même emprise sur le groupe, tandis que l’arrière gauche multiplie les boulettes sans être trop dérangé, puisqu’il n’a pas de véritable concurrent à son poste.

Au milieu, Luiz Gustavo va aussi souffler tandis que l’entraineur phocéen devrait encore fait un choix fort devant, puisqu’il compte titulariser Clinton Njié. Pas de nouvelle chance pour Valère Germain et Kostas Mitroglou, en qui il est bien difficile de croire sur ces derniers matchs. Autant dire que les supporters marseillais qui iront à Rome auront du mal à reconnaître leur équipe, qui a de grandes chances de dire adieu à la compétition ce jeudi soir. Sauf miracle au pied du palais du Vatican...