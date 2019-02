OM : Mandanda comparé à Apoula, ça fait mal

Dans : OM, Ligue 1.

En dépit de la victoire arrachée à Dijon (1-2), l’Olympique de Marseille a longtemps inquiété. Le club olympien s’est trouvé mené après une première période insipide et un but qui a désespéré les supporters provençaux. En effet, sur un tir à ras de terre, Steve Mandanda a repoussé le ballon devant lui avant de s’incliner sur la reprise de Marié. Mais c’est surtout le temps que le gardien a mis à se lever qui a fait sourciller les suiveurs marseillais, et a provoqué de nombreuses réactions acerbes sur les réseaux sociaux.

Mandanda c’est en train de devenir l’Apoula Edel de l’@OM_Officiel ! C’est dur vu l’immense gardien qu’il a été... après le grantattakan, va falloir envisager le grangardieng ! #DFCOOM — Florian Gazan (@flogazan) 8 février 2019

Le temps qu’a mis Mandanda pour se relever j’ai eu le temps de manger mon grec #DFCOOM — Lacoolance 🇫🇷⭐️⭐️ (@lacoolance) 8 février 2019

Mandanda tout ses arrêts, ça devient des passes décisives, il va finir meilleur passeur de Ligue 1 — Frank McCourt (@FrankMcCourtoff) 8 février 2019