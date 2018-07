OM : Malmené à Marseille, il promet de revenir pour « tout casser »

Dans : OM, Ligue 1.

A l’Olympique de Marseille, la passerelle entre le centre de formation et l’équipe première est réputée difficile à traverser.

Hormis Maxime Lopez et Boubacar Kamara, les minots parviennent difficilement à exister chez les professionnels à la Commanderie. Gaël Andonian (23 ans) pourra en témoigner, lui qui n’a jamais réussi à percer après la signature de son contrat pro en 2015. Le défenseur central a dû se contenter de jouer en réserve ou de partir en prêt à Dijon puis en Grèce. Pour finalement arriver en fin de contrat cet été. Pas de quoi provoquer la moindre rancune.

« Non je n’en veux pas à l’OM, a confié le Franco-Arménien dans un entretien accordé à Onze Mondial. Je ne sais pas si je pars en bons termes, parce que le fait d’être dans une position d’entre deux, ça a parfois été compliqué pour moi. En trois ans de contrat à l’OM, j’ai été un an en prêt, et les deux années où j’étais là, j’ai connu quatre entraîneurs (Bielsa, Michel, Passi, Garcia). Donc ça a été dur de créer des liens avec le staff. »

Andonian y croit toujours

« L’OM c’est un très gros club, et j’ai toujours su que c’était compliqué de s’imposer, donc ça serait mentir de dire que j’en veux à l’OM, a expliqué Andonian, qui n’écarte pas un retour en force. Je préfère partir comme ça, et pourquoi pas revenir dans quelques années, tout casser et montrer ce que je vaux vraiment. » Mais pour le moment, le joueur libre de tout contrat doit surtout trouver un point de chute.