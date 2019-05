OM : Malmené à l’OL, c’est l’entraîneur idéal pour l’après-Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Eliminé de la course à l’Europe, l’Olympique de Marseille va terminer la saison sur un échec douloureux.

Il s’agit en effet d’une énorme déception sur le plan sportif, mais aussi financier en raison du manque à gagner. Dans ces conditions, on voit mal comment Rudi Garcia pourrait garder les faveurs de ses supérieurs. Il faut s’attendre à un licenciement de l’entraîneur marseillais, et ce malgré les 10 M€ d’indemnités à prévoir pour le technicien et son staff. Mais qui aurait les épaules pour lui succéder et relancer le projet de l’OM ? Révélée par Canal+, la piste Claude Puel serait idéale selon Raymond Domenech.

« C’est un entraîneur qui a toutes les compétences déjà pour être au plus haut niveau, a confié le consultant sur la chaîne L’Equipe. A Marseille, il y a besoin de quelqu’un qui est solide et lui il l’est, avec ce qu’il a vécu notamment à Lyon il est capable de passer les épreuves. Il a cette solidité, il ne s’enflamme pas, il arrive à maintenir le cap. »

Puel, le bon profil ?

« A Marseille, c’est toujours compliqué parce que ça part dans tous les sens et je pense que quelqu’un qui amènerait un peu cette rigueur, ce serait pas mal et il a toutes les compétences pour, a-t-il argumenté. Mais encore une fois, vous faites venir quelqu’un alors que Garcia n’est encore pas parti. » Si certains se plaignent du management de Garcia, Puel n’a pas une excellente réputation dans ce domaine…