OM : Malleville est furax, ce joueur plombe Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Samedi après-midi, l’Olympique de Marseille a réalisé une très belle prestation au Stade Vélodrome contre Montpellier. Tranchants offensivement et généreux dans les efforts, les hommes d’André Villas-Boas méritaient certainement un peu mieux qu’un match nul. Mais l’OM a été trahi par les largesses défensives de son latéral gauche Jordan Amavi, coupable sur l’ouverture du score de Montpellier. Trop c’est trop pour René Malleville, lequel a expressément pointé du doigt l’ancien défenseur de l’OGC Nice dans une chronique accordée au Phocéen.

« Je me fais beaucoup de souci pour les matchs à venir. Thauvin, Kamara, Payet et Alvara absents. 4 éléments majeurs de cette équipe. Cela va être très dur. Je n’aimerais pas être à la place de Villas-Boas, mais je lui fais confiance. Quand je vois le match d’hier, la tactique était vers l’avant. Il me rappelle Bielsa. On a dominé ce match mais ça n’a pas marché. Des conneries impardonnables sont faites. Il va falloir régler certains problèmes. On devrait remplacer Amavi. Ce match m’a énervé » a pesté le supporter emblématique de l’Olympique de Marseille dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste qu’avec l’hécatombe de suspendus (Kamara, Payet) et de blessés (Alvaro, Thauvin), André Villas-Boas n’aura pas trop le choix de titulariser Jordan Amavi au prochain match…