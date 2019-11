OM : Malleville dézingue les rageux qui critiquent Radonjic

Dans : OM.

Un an et demi après sa signature à Marseille, Nemanja Radonjic a enfin marqué en Ligue 1. Le Serbe a inscrit le second but olympien à Toulouse, dimanche soir (0-2).

Plus que son joli but, du gauche après une feinte inspirée, c’est sa célébration qui a fait parler sur les réseaux sociaux. En effet, l’international serbe a laissé éclater sa joie en enlevant notamment son maillot et en appréciant longuement le moment devant le parcage des supporters de l’Olympique de Marseille. De l’arrogance diront certains… mais surement pas René Malleville, lequel comprend totalement que Nemanja Radonjic ait explosé ainsi de joie après une si longue disette.

« J’ai entendu des gens qui ont critiqué Radonjic en disant ‘il se prend pour qui, il a enlevé son maillot après le but’, etc. Un mec comme lui, qui ne se l’est jamais pété, il marque enfin un but, il est tellement content que pour lui c’est une délivrance donc il enlève son maillot. Qui va reprocher cela à un joueur ? Il ne faut jamais avoir joué au foot pour ne pas comprendre que Radonjic était frustré et que dimanche, il laissé échapper toute sa frustration en enlevant son maillot. On a gagné 2-0, faut pas déconner à se créer des histoires » a commenté le consultant du Phocéen, pour qui il est totalement idiot et inutile de critiquer Nemanja Radonjic en raison de sa célébration à Toulouse…