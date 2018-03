OM : Malgré la mentalité française, Rami rêve d’une Coupe d’Europe

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Il est probablement le joueur du club, en compagnie de Luiz Gustavo, le mieux placé pour en parler. Adil Rami a évoqué, après la qualification à Bilbao, l’ambition grandissante de l’OM dans cette épreuve. Ancien vainqueur de l’épreuve avec Séville, le défenseur central a parfaitement digéré sa non-sélection avec les Bleus pour se concentrer sur son jeu avec Marseille, avec réussite. Désormais tourné vers le match contre Lyon, l’ancien lillois avoue qu’il va falloir faire bouger les mentalités pour persuader tout le monde que l’OM peut gagner la Ligue Europa.

« Oui, c’est possible. Et bien évidemment qu’on veut le faire. J’ai ce rêve de gagner la Ligue Europa avec l’OM. Mais dans la mentalité française, on ne croit pas trop pouvoir gagner cette compétition. Cette année, à l’OM, il y a pourtant quelque chose de fort, il ne faut pas avoir honte de rêver », a prévenu dans L'Equipe un Adil Rami remonté comme un coucou, et qui a clairement envie de voir jusqu’où l’OM peut aller dans cette épreuve.