OM : Macron est un vrai fan de l'OM, c'est McCourt qui le dit !

Dans : OM, Ligue 1.

Présent à Marseille pour s’entraîner avec les joueurs de l’OM l’été dernier, Emmanuel Macron n’a jamais caché son amour pour le club phocéen.

Et si certains se demandaient s’il s’agissait d’un coup de communication politique, le propriétaire du club Frank McCourt a confirmé dans les colonnes du New-York Times l’admiration du Président de la République pour le club vainqueur de la Ligue des Champions en 1993. « C’est un vrai supporter. Il n’est pas là uniquement quand l’OM gagne » a commenté le boss du club marseillais.

Le célèbre journal américain précise par ailleurs que Frank McCourt et Emmanuel Macron sont assez proches, puisque les deux hommes se sont rencontrés alors que l’Américain bouclait le rachat du club, tandis que le second était en pleine campagne présidentielle. « Depuis l’Elysée, Macron n’a rien fait pour McCourt, mais son affection pour le club est réelle » précise le New-York Times, qui compare le projet du milliardaire bostonien au projet… du Borussia Dortmund. Cela plaira à un certain Vincent Labrune, qui avait pris le club allemand comme exemple en 2015.