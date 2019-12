OM : MacHardy est cash, AVB fait une erreur à Marseille

Dans : OM.

Invaincu depuis 7 matchs en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a consolidé sa place sur le podium du championnat, malgré le résultat nul sur la pelouse du FC Metz samedi (1-1).

Plus que jamais dauphins du PSG, les Olympiens réalisent une excellente première partie de saison sous la houlette de leur entraîneur André Villas-Boas. Le coach olympien a reçu de nombreuses louanges ces dernières semaines, de la part des supporters bien-sûr mais également des observateurs. Néanmoins, Jonatan MacHardy a osé émettre une critique sur le technicien portugais après le match nul de l’OM sur la pelouse de Metz. Pour le consultant de RMC, il est évident qu’AVB doit arrêter de s’entêter avec Kevin Strootman, lequel a encore livré un match moyen en Moselle.

« Je mets Villas-Boas à l’honneur parce qu’il rectifie le tir en sortant Strootman et fait rentrer Germain pour passer en 4-4-2. L’égalisation arrive directement après ce changement tactique du coach de l’OM. Mais je n’ai pas compris sa composition d’équipe de départ. Je comprends qu’il veuille relancer Strootman, le faire sentir concerné… Mais les succès récents de l’OM c’est avec Kamara devant la défense ! » a clamé le consultant, bien plus fan d’un Olympique de Marseille avec Alvaro et Caleta-Car en défense, suppléés par Boubacar Kamara dans un rôle de sentinelle. Face à Nîmes samedi prochain, c’est certainement ce trio qui sera choisi par Villas-Boas puisque Kevin Strootman sera suspendu.