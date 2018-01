OM : Luiz Gustavo sait déjà quand il quittera Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté pour 10 millions d’euros l’été dernier, Luiz Gustavo (30 ans) est la très bonne pioche de l’Olympique de Marseille.

En l’espace de quelques mois, le milieu défensif s’est rendu indispensable dans l’entrejeu et dans le projet de la direction. On peut déjà imaginer que le club phocéen fera le maximum pour le garder le plus longtemps possible. Reste à savoir si l’ancien joueur du Bayern Munich, sous contrat jusqu’en 2021, a prévu de terminer sa carrière à l’OM.

« Difficile de répondre à cette question. Mon projet personnel, c’est de jouer en Europe jusqu’à à peu près 35 ans. Après, ça dépendra de plusieurs éléments, a répondu Luiz Gustavo à La Provence. Aurai-je encore la passion, l’envie, la motivation ? Car j’aimerais peut-être jouer dans une équipe brésilienne de première division, un niveau où je n’ai jamais évolué. Après, tout est possible en football. »

« Je vous dirai ciao »

« Je vais profiter au maximum de ma situation en Europe et à l’OM. Je vais continuer à jouer tant que je prendrai du plaisir et tant que j’arriverai à aider l’équipe, a ajouté le Marseillais. Si, un jour, je me rends compte que je n’arrive plus à être aussi performant, il faudra être honnête et je vous dirai ciao. » Que les supporters marseillais se rassurent, le patron du milieu a encore de la marge avant d’en arriver là.