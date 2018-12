OM : Luiz Gustavo nouveau capitaine de l'OM, l'idée est lancée

Dans : OM, Ligue 1.

La défaite contre Nantes en milieu de semaine dernière a fait basculer l’Olympique de Marseille dans la crise. Une crise de résultats, mais pas seulement puisque le vestiaire marseillais semble clairement au bord de l’implosion. Alors que la jalousie de certains joueurs devant le salaire astronomique perçu par Kevin Strootman a récemment été révélée par L’Equipe, un joueur demeure toujours irréprochable et incontournable sur la Canebière : Luiz Gustavo. A tel point que certains influenceurs exigent que le Brésilien devienne le nouveau capitaine de l’Olympique de Marseille.

« La question n'est pas forcément à l'ordre du jour, mais elle pourrait l'être si l'OM venait à poursuivre sa mauvaise série » s’interroge notamment Le Phocéen dans son édito du jour. « De nombreux observateurs se demandent si Luiz Gustavo ne devrait être pas le vrai capitaine de l'OM, alors qu'il ne l'est qu'en second, lorsque Dimitri Payet n'est pas sur le terrain. En effet, dans une période où Garcia cherche des leviers à activer afin de créer un électrochoc, celui-ci pourrait en faire partie. Ceci dit, on n'oublie pas qu'un tel changement ne se décide pas d'un claquement de doigts, et que les conséquences doivent être pesées. On parle évidemment de la réaction d'un Dimitri Payet dont on connait la relation avec Rudi Garcia ». Reste à savoir si cette idée fera l’unanimité ou pas auprès des supporters de l’Olympique de Marseille. Surtout, difficile d’imaginer Rudi Garcia faire ce coup tordu à l’international français en cours de saison. Au risque de le perdre mentalement…