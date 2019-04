OM : Luiz Gustavo n'est pas le patron, Rudi Garcia assume ses choix

Dans : OM, Ligue 1.

L'absence de Luiz Gustavo dans le onze de départ de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs matches irrite sérieusement les supporters de l'OM, mais pas qu'eux. Cette semaine, se confiance au Phocéen, l'agent du joueur brésilien a clairement fait savoir que si Luiz Gustavo ne jouait pas, il n'y avait aucune raison occulte, mais qu'il s'agissait d'un choix clair et net de Rudi Garcia, que le joueur n'entendait pas contester même si forcément il aurait aimé pouvoir apporter sa pierre à l'édifice.

Et ce jeudi, à deux jours de la réception de Nîmes au Vélodrome, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a assumé sa décision de ne pas faire jouer Luiz Gustavo, que ce soit comme milieu défensif ou même comme défenseur. « Depuis début février il joue moins, mais c'est toujours un leader. S'il ne veut plus être défenseur ? Luiz joue où je lui dis de jouer. C'est un formidable homme et un formidable joueur. Après, j'aime bien le bon sens et la logique. Est-ce que vous pensez qu'un entraîneur se passerait de l'un de ses meilleurs joueurs s'il est à 100% ? Il y a des choses dans le vestiaire qui restent dans le vestiaire et qui ne vous regardent pas. J'attends qu'il revienne à 100% dans sa tête et dans son corps », a clairement fait savoir Rudi Garcia, histoire que les choses soient bien claires.