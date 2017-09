OM : Luiz Gustavo n'en peut déjà plus des cartons jaunes

Dans : OM, Ligue 1.

Malgré la belle victoire de l'Olympique de Marseille contre Toulouse dimanche (2-0), Luiz Gustavo n'avait pas forcément le sourire.

En une semaine, grâce à deux succès contre Amiens et Toulouse, le club phocéen a redressé la barre en Ligue 1. De retour dans le Top 5 du championnat, Marseille est sorti de la crise. Et pourtant Luiz Gustavo fait grise mine. Une nouvelle fois averti pour une faute sur Jean contre le TFC (24e), le milieu de terrain marseillais est encore sous le coup d'une suspension. Puisque depuis son retour après le match contre Rennes, pour lequel il était suspendu, le Brésilien a déjà pris deux cartons en deux matchs. Il ne lui reste donc plus qu'un seul avertissement à prendre pour être à nouveau épinglé automatiquement par la LFP.

Une situation qui attriste le principal intéressé. « En ce qui concerne les cartons, je ne suis pas content avec moi et je vais travailler plus pour les éviter. Allez l'OM », a lancé, sur Twitter, Luiz Gustavo, qui promet donc de calmer son jeu, surtout qu'il est le joueur de Ligue 1 le plus averti depuis le début de la saison avec cinq jaunes en six matchs. Et un nouveau carton au prochain match, contre Nice, le priverait du choc face au PSG...