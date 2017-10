OM : Luiz Gustavo délivre le secret d'une saison réussie

Dans : OM, Ligue 1.

Interrogé sur ses grands débuts du côté de l'Olympique de Marseille, Luiz Gustavo estime qu'il peut faire mieux, à l'image de toute son équipe, prédestinée à faire une belle saison.

Certes, le club phocéen est sur le podium de la Ligue 1 après huit journées de championnat. Mais ce début de saison correct, d'un point de vue des résultats, ne satisfait pas pleinement les supporters marseillais, qui n'ont pas encore digéré les claques reçues contre Monaco (1-6) et Rennes (1-3). Et alors qu'il monte en puissance, trois mois après son arrivée estivale, Luiz Gustavo estime que le meilleur est à venir pour l'OM. Confiant pour la suite de la saison, l'ancien milieu de Wolfsbourg pense que la belle victoire arrachée contre Nice avant la trêve internationale (4-2) peut servir de déclic en aidant l'équipe phocéenne à progresser.

« Je ne me considère pas comme le patron. Je suis très tranquille ici. Je respecte tout le monde. Peu importe l’âge. Je tente surtout d’aider mes coéquipiers. Je travaille beaucoup. Pour moi, le principal, c’est vraiment que l’équipe gagne. On a un vestiaire uni. On est de plus en plus fort dans notre équipe. On a beaucoup de qualité. Je pense que plus le temps va passer, plus on va s’unir et plus on va s’aider les uns les autres pour aller loin. C’est une nouvelle saison avec de nouveaux joueurs. Je sens que l’équipe évolue match après match. On sait que l’on peut faire plus. On a conscience qu’on peut faire plus avec cette équipe. Chaque joueur sait de quoi il est capable physiquement et mentalement. Quand on y croit et qu’on travaille vraiment, on peut tout réussir ! Le secret, c’est le travail. Toute l’équipe veut travailler pour faire mieux. On veut vraiment faire une meilleure saison que l’année dernière », a balancé, dans Team Duga, Luiz Gustavo, qui estime donc que l'effectif de l'OM a les capacités pour remplir les objectifs élevés du Champions Project dès cette saison.