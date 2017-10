OM : Luiz Gustavo applaudit ce Vélodrome qui a mis feu face au PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Auteur d'une prestation de haut vol lors du Classique contre le PSG sous le maillot de l'Olympique de Marseille (2-2), Luiz Gustavo a tenu à remercier le public du Vélodrome.

À une minute près, l'OM réalisait l'exploit qu'aucune équipe n'a réussi à faire cette saison : faire tomber Paris. Oui, mais voilà, Cavani est passé par là et a égalisé dans les toutes dernières secondes de jeu d'un sublime coup-franc. Malgré ce nul, Rudi Garcia peut être fier de ses joueurs, et notamment de Luiz Gustavo. Homme du match, grâce à son but et son apport dans la récupération et la relance, le milieu de terrain a prouvé que l'OM avait visé juste en le recrutant l'été dernier. Habitué des grands matchs, lui qui a notamment joué au Bayern Munich, le Brésilien a pourtant été impressionné par l'ambiance enflammée du Vélodrome.

« L'atmosphère et l'ambiance étaient merveilleuses. Nous devons remercier nos supporters pour leur soutien. Nous devons continuer à travailler tous ensemble, et nous serons encore plus forts. Un match difficile ? Non, on a joué contre une grande équipe. Nous avons eu l’opportunité de gagner, mais ce coup-franc là... Cavani a été heureux, il a réussi à égaliser. Mais nous pouvons être satisfaits. Nous aurions pu faire mieux, mais ça nous donne plus de confiance pour la suite », a lancé, en zone mixte, Luiz Gustavo, qui gardera donc de très bons souvenirs de son premier Classique dans un Vélodrome revigoré après ses piètres performances en Europa League, et notamment ses 8 649 spectateurs face à Konyaspor, la plus faible affluence du XXIe siècle pour l'OM.