OM : Luiz Gustavo a toujours super confiance dans l'OM Champions Project

Dans : OM, Ligue 1.

Luiz Gustavo a été indiscutablement le meilleur choix de l'Olympique de Marseille depuis que Frank McCourt a racheté le club phocéen à Margarita Louis-Dreyfus. Et cela tombe bien, le joueur brésilien adore l'OM et ne cache pas la confiance absolue qu'il a dans le projet du milliardaire américain pour ramener le club phocéen au sommet du football français et dans les équipes qui comptent en Europe.

Evoquant le fameux OM Champions Project dans France-Football, Luiz Gustavo est enthousiaste. « Le projet des dirigeants est encore tout récent. On n'est qu'au début de l'histoire. Il faut du temps pour un projet. Beaucoup de temps. Je sais qu'on a tendance à tout vouloir faire vite de nos jours, mais il faut accepter qu'on ne puisse pas tout de suite lutter pour le titre. Pour l'instant, les choses progressent dans le bon sens. C'est un club qui donne tous les moyens à ses salariés de travailler dans de bonnes conditions. Je sais que ce n'est pas facile ici, à Marseille, qui a une si belle histoire, mais il faut de la patience. Il faut être en recherche permanente de la perfection et de l'amélioration, le club doit avoir cette philosophie et cette approche », prévient celui qui est devenu le chouchou des supporters marseillais en affichant les qualités que ces derniers demandent, à savoir un engagement maximum et sans limite.