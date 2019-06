OM : Lopez sur le départ au mercato, Zubi s'active

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Lundi, la presse espagnole confirmait la tendance des derniers jours. Maxime Lopez a bien la cote en Espagne, et le FC Séville est très intéressé à l’idée de le récupérer au mercato. Pour le média andalou, une offre comprise entre 20 et 25 ME devrait suffire à faire céder Jacques-Henri Eyraud, dans l’obligation de vendre afin d’équilibrer les comptes de l’Olympique de Marseille. Jusqu’à maintenant, aucun média français n’avait confirmé cet intérêt concret de Séville pour Maxime Lopez.

C’est désormais chose faite puisque selon les informations de Yahoo Sport, les directeurs sportifs des deux clubs se sont rencontrés à ce sujet. Effectivement, un rendez-vous au sommet a eu lieu entre Andoni Zubizarreta et Monchi afin d’évoquer l’avenir de Maxime Lopez. Les deux hommes entretiennent de bonnes relations, et ont visiblement bien avancé sur ce dossier. Désormais, l’avenir de Maxime Lopez est entre les mains de Julen Lopetegui, intronisé ce mardi entraîneur du FC Séville, et qui devra donner son feu vert pour ce recrutement. Ce qui ferait bien les affaires de Marseille, dont le passage devant la DNCG cette semaine sera scruté de près.