OM : Lihadji joue avec le feu, il commet une grave erreur

Dans : OM.

Il y a quelques semaines, Isaac Lihadji a crevé l’écran avec l’Equipe de France U17 à la Coupe du monde au Brésil. Néanmoins, l’ailier droit de 17 ans n’est pas utilisé par Villas-Boas à Marseille.

Et pour cause, André Villas-Boas a prévenu en conférence de presse qu’il n’accorderait pas de temps de jeu à Isaac Lihadji tant que ce dernier n’a pas signé son contrat professionnel avec Marseille. Problème : les négociations traînent entre l’entourage du joueur et la direction phocéenne en raison des exigences XXL de son agent, Moussa Sissoko, lequel réclame notamment une prime à la signature de près de 2 ME pour son poulain. En attendant, Isaac Lihadji continue de jouer en réserve. Un grand gâchis pour Bouna Sarr, qui estime que son jeune coéquipier commet une grosse erreur en ne privilégiant pas clairement l’OM.

« Tout le monde sait qu’il a énormément de talent. Pour son âge, il a une aisance technique au-dessus de la moyenne, mais il est dans une situation contractuelle délicate avec le club. Je n’aime pas me mêler de ce genre de choses, je suis joueur, je sais ce que c’est quand il y a des discussions. Mais le coach a dit clairement qu’il ne le faisait pas jouer parce qu’il n’avait pas signé son contrat. Je vois juste un jeune qui travaille très bien et n’a pas l’air perturbé par cette situation. J’ai vu l’exemple de Bilal (Boutobba), qui n’est plus au club. C’est dommage, c’est du gâchis, il n’y a pas d’autre mot. Pour l’instant, Lihadji est toujours ici, j’espère que ça va rentrer dans l’ordre. Qu’il soit amené à rester ou à partir, je lui souhaite de faire une grande carrière. Mais pour l’OM comme pour lui, le mieux est de rester à Marseille. Vraiment, le mieux pour lui est de rester avec nous » a prévenu Bouna Sarr dans un entretien accordé à La Provence. Reste à voir si la situation entre Lihadji et l’OM évoluera positivement dans les prochaines semaines.