OM : Lihadji et Marseille, Zubi se mouille enfin

Dans : OM.

Actuellement, l’Equipe de France U17 dispute la Coupe du monde au Brésil. Et un attaquant de l’Olympique de Marseille crève littéralement l’écran…

Il s’agit du prometteur Isaac Lihadji, lequel n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel en faveur de l’Olympique de Marseille. Sans aucun doute, ce dossier est en pole position sur le bureau du directeur sportif Andoni Zubizarreta. Car l’attaquant de 18 ans est d’ores et déjà observé par les plus grands clubs européens, dont le FC Barcelone. Néanmoins, les supporters de Marseille peuvent se rassurer. Car sur l’antenne de TF1, le directeur sportif espagnol de l’OM s’est montré rassurant au sujet de la finalisation de ce dossier.

« Est-ce que la pépite de votre centre de formation Isaac Lihadji va signer à l’OM ? Oui » a brièvement répondu l’ancien directeur sportif de Barcelone, interrogé dans le cadre de la fameuse rubrique « Oui ou non ». Egalement questionné au sujet de Ben Arfa, dont le nom avait été associé à Marseille après la lourde blessure de Florian Thauvin, Andoni Zubizarreta a été catégorique. Selon lui, jamais le récent 5e de Ligue 1 n’a tenté de recruter HBA, lequel était par ailleurs proche de rejoindre le FC Nantes très récemment. Enfin, Andoni Zubizarreta a profité de cette petite rubrique et d’une question sur Rudi Garcia pour indiquer qu’il était bien plus facile de travailler au côté de Villas-Boas qu’avec l’actuel coach de Lyon. Le message est passé...