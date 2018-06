OM : Les Yankee virés, le Vélodrome va connaître un changement jamais vu

Dans : OM, Ligue 1.

C’est une décision forte que la direction de l’OM a pris cette semaine, en mettant un terme définitif à sa collaboration avec les Yankee.

Ce groupe de supporters vieux de plus de 30 ans n’est plus le bienvenu dans les tribunes de Vélodrome pour la saison prochaine, principalement en raison des agissements de son président. Si ce dernier a bien l’intention de contester cette mise à l’écart devant la justice, le club phocéen a en tout cas pris les devants en annonçant une nouvelle disposition au sein de l’enceinte du boulevard Michelet. Comme le révèle La Provence, l’OM a proposé au « Club des Amis de l’OM », qui n’avait pas d’emplacement spécifique, de prendre la place des Yankee, dans la partie basse du virage Nord.

Cela permettra de regrouper un nouveau kop de 3.000 personnes, et dans le même temps de donner des places supplémentaires aux autres associations. Ainsi, les South Winners et le Commando Ultra 84 récupèrent chacun mille places de plus dans leur virage Sud, tandis qu’au Nord, ce sont les Fanatics, Dodgers et MTP qui peuvent agrandir leur zone et donc leur nombre d’adhérents. De quoi redistribuer les rôles au sein du Vélodrome alors que les fans de l’OM adhérant aux Yankee, vont devoir se faire une raison s’ils veulent continuer de suivre leur équipe préférée dans un virage.