OM : Les VIP attaqués, les CRS évitent le clash au Vélodrome !

Dans : OM, Ligue 1.

La déroute de l'Olympique de Marseille dimanche soir au Vélodrome face à Lyon a mis en furie les Ultras phocéens, déjà bien chauds avant le coup d'envoi. Et si les autorités avaient prévu de mettre le paquet afin d'assurer la sécurité de ce match sous haute tension, ils avaient raison. Car au coup de sifflet final, le ton est monté d'un cran, et pas uniquement dans les Virages. Des supporters en furie ont tenté d'envahir la zone des tribunes réservée aux dirigeants et aux VIP venus nombreux pour ce Marseille-Lyon. Face à cet assaut en règle, les CRS sont rapidement intervenus, et n'ont pas fait dans la dentelle.

L'utilisation de lacrymogènes et de "gazeuses" a permis de contenir ceux qui voulaient envahir cette zone, et les forces de l'ordre ont interpellé certains supporters très virulents et prêts à en découdre. Mais la protection du secteur VIP a tenu, même si les services de sécurité de l'Olympique de Marseille ont demandé aux dirigeants, invités et joueurs d'attendre un peu au calme avant de quitter le Vélodrome le temps que la sortie soit sécurisée. Selon L'Equipe, c'est une heure après la fin du match que sous haute protection, et par petits groupes, que tout le monde a réussi à sortir sans dommage du stade marseillais.