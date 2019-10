OM : Les supporters punis attendent le soutien d'Eyraud

Dans : OM, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique de Marseille étaient interdits vendredi soir au stade de la Licorne, une décision qui faisait suite aux incidents intervenus à Monaco. Mais cela n'a pas empêché une centaine de fans de l'OM, membre notamment de la Vieille Garde CU84 de faire le déplacement jusqu'à Amiens, histoire de tenter de négocier sur place afin de pénétrer dans le stade et de soutenir leur équipe préférée. Cela a été peine perdue, car après avoir tenté de convaincre les forces de l'ordre et des représentants de l'OM de les laisser rentrer, ces supporters marseillais ont préféré se rendre dans un bar pour suivre la suite et la fin de cette rencontre, avant de remonter dans des bus à destination de la citée phocéenne.

« Pour autant nous ne lâcherons rien et le combat continue », ont prévenu les responsables de cette importante association de supporters de l'Olympique de Marseille, lesquels s'étonnent dans un communiqué de l'absence de soutien de l'OM et de son président, Jacques-Henri Eyraud. De son côté, ce dernier, suspendu par le Ligue de Football Professionnel, n'était pas présent dans les tribunes du Stade de la Licorne vendredi soir.